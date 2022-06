„Rafa ja liiv käivad kokku“ ehk Milles ikkagi peitub Nadali fenomen?

„Eks tal on mingisugune kuldvõtmeke taskus,“ muheles tennisetreener ja Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint Nadali fenomenist kõneldes. „Aga muidugi on siin mitemed aspektid. Punkt üks: ta on väga pühendunud, just selles mõttes, et ta pole oma vanuse juures motivatsiooni kaotanud.