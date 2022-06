Kohus karistas kassi kallal jõhkrutsenud tippjalgpallurit

„Te mõlemad osalesite selles häbiväärses ja taunimisväärses teos selle lemmikloomast kassi vastu,“ ütles ringkonnakohtunik Susan Holdham otsust välja kuulutades. „Teie kohus on kassi eest hoolitseda. Sellel veebruarikuu päeval te seda ei teinud. Te peate arvestama ka sellega, et oma staatuse tõttu peate olema eeskujud ning paljud noored inimesed vaatavad teile alt üles ja tahavad teie moodi olla.“

„Väga selgelt mõistame hukka video, mis on hakanud ringlema ja puudutab meie meie mängijat Kurt Zoumat,“ kirjutati avalduses. „Oleme Kurtiga rääkinud ja tegeleme selle probleemiga klubisiseselt. Samas tahaksime siiski selgeks teha, et me ei kiida kuidagi heaks loomade väärkohtlemist.“

Zouma, keda on kuulda videos ütlemas, et tapab looma ära, oli – vähemalt sõnades – oma käitumises pettunud. „Tahaksin vabandust paluda. Minu käitumisele pole mingeid vabandusi ja tõesti kahetsen seda. Tahan kõigile kinnitada, et meie pere kaks kassi on vägagi terved. Terve pere armastab ja hindab neid. Tegemist oli ühekordse juhtumiga ja selline käitumine enam ei kordu,“ lubas Zouma pärast West Hami poolt teatavaks tehtud karistust.