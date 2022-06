GALERII | MMiks valmistuv kümnevõistleja Karel Tilga näitas heitealadel head vormi

Tilga sai odaviskes 65.92ga kolmanda koha. „Arvestades, et viskasin poole lühema hoojooksu pealt ja et tegin eile tugeva trenni alla, võib tulemusega rahule jääda,“ lausus 24aastane sportlane, kes hiljuti püstitas Tartus kettaheites isikliku rekordi 50.32.

Parema jala närvikahjustus, mis ei lubanud Tilgal vahepeal korralikult treenida, on enam-vähem taandunud. „Natuke annab veel tunda, aga ma ütleks, et 95 protsenti on korras,“ märkis ta.