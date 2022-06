GALERII | Taaramäe võttis abikaasa tuulde ja vedas ta kindlaks võitjaks!

Äsja lõppenud Giro d’Italial tegusid teinud Rein Taaramäe on tagasi kodus, aga see ei tähenda, et ta sadulasse üldse ei istuks. Meie mägede kuningas taastub suurtuurist aktiivselt ja parimal võimalikul moel – koos abikaasaga kohalikel võidusõitudel osaledes!