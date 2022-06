FANTASTILINE! Anett Kontaveit tõuseb maailma edetabeli teiseks

Kontaveidi viimasest võidust on juba enam kui kuu aega, kui ta aprilli keskel Stuttgartis kahest vastasest jagu sai ja veerandfinaali jõudis. Paraku ongi need tema viimase kahe ja poole kuu ainsad võidud, sest ta on pidanud tervise tõttu pikka mängupausi. Väljakule astus ta ka Prantsusmaa lahtiste turniiri avaringis, kui kaotas Austraaliat esindava Alja Tomljanovicile 6 : 7 (5), 5 : 7.