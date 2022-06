Ukraina peatreener pühendas võidu sõduritele, kes võitlevad kodumaa eest viimse veretilgani

„See võit polnud minu või meeskonna jaoks – see oli meie riigi jaoks,“ lausus Ukraina koondise peatreener Oleksandr Petrakov. „Me mängime oma rahva nimel, kes kodumaal iga päev kannatab, me mängime oma sõdurite nimel, kes on kaevikutes ja haiglates, kes võitlevad oma viimse veretilgani.“

Petrakovilt küsiti ka meeskonna keskväljakul vägeva esituse teinud Oleksandr Zintšenko kohta, kes puhkes mängueelsel pressikonverentsil nutma ning kes on pärast Venemaa invasiooni algust esinenud naaberriigi suunal vägagi raevukate väljaütlemistega.

„Ta on erakordselt emotsionaalne, kuid tõeline ukrainlane. Kui meid rünnati, siis oli see nii, nagu oleks rünnatud teda isiklikult. Pidage silmas, mida me peame läbi elama. Lapsi, naisi tapetakse igapäevaselt. Vene barbarid vägistavad naisi.

Kuid Zintšenko on puhas hing ja ta näitas seda ka väljakul.“

Poolkaitsja ise kostis võidu järel järgmist: „Iga mäng on meie jaoks nagu finaal. Unistame MMile pääsemisest. Meil on jäänud veel üks mäng, üks finaal ja me peame selle võitma, või muidu ei maksa tänane mäng enam midagi. See on meie jaoks ülisuur kohtumine. Peame näitama parimat jalgpalli, milleks suutelised oleme.“

Šotimaa peatreener Steve Clarke oli 1 : 3 kaotuse järel üdini aus: võitis parim meeskond platsil.

„Neil on hea meeskond. Ma ei arva, et siin oleks midagi pistmist emotsioonide või motivatsiooniga. Nad olid lihtsalt paremad. See on fakt,“ lausus Clarke.