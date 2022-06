21 hooaja ja 13 Eesti meistritiitli järel karjääri lõpetanud koondislane: mul oli häbi, kui mind hakati legendiks nimetama!

Kas visata ise peale või sööta sõbrale? Kogenud Eesti käsipalluri Kristjan Muuga (37) jaoks pole sellele vastamiseks vaja pikalt mõelda: „Noorena meeldis mulle rohkem ise möllata ja väravaid visata, aga mida vanemaks sain, seda rohkem mõistsin, et mulle meeldib palju rohkem mõnele vabale mehele sööta. Ma pole olnud selline vend, et hoian palli endale, kui sõber on vaba.“ Nüüd pole Muuga koduklubiks olnud Põlva Serviti meestel paraku tema sööte enam oodata, sest lõppenud hooajal 13. korda Eesti meistriks kroonitud parem ääremängija pakkis pillid kotti ja tegi tippspordiga lõpparve.