OTSEBLOGI | Sardiinia rallipäev algas korraldajate fopaaga, aga Tänak näitab vägevat kiirust

Lõpuks kaotab Neuville 7,7 sekundit, kes oli poolel maal liider … „Polnud mingit nähtavust! Kaotasin seetõttu 10-15 sekundit ja pidin tempo alla laskma. See on vana mure ja mainisime seda ka FIAle ja korraldajatele. Nii oli juba testides, aga mitte keegi ei taha meid kuulata. See on sõitjatele väga-väga ohtlik.“