OTSEBLOGI | Tänak jätkab kindlalt liidrikohal, punased lipud tekitasid viimasel katsel korraliku segaduse

Sordo ei saanud viimast katset korralikult lõpuni sõita. Ta kinnitas finišis, et Fourmaux' ja tema kaardilugejaga on kõik korras. „Tänane võistluspäev oli kena, aga olin kohati raskustes ja tegin vigu. Eelmisel kiiruskatsel jäi meil mootor seisma. Adrien ja Alex on terved, see polnud suur avarii.“