Jalgpallikuningas Pelé mõistis Putini karmilt hukka: ma ei oleks kunagi uskunud, et ühel päeval oleme nii erinevad kui oleme täna

„Täna üritab Ukraina unustada, vähemalt 90 minutiks, selle tragöödia, millesse nende riik on kistud,“ kirjutas jalgpallikuningas.

„MMi koha nimel võistlemine on juba iseenesest keeruline ülesanne, kuid nüüd on see nende jaok peaaegu võimatu, sest nii paljud elud on pidevas ohus.

Ma tahan kasutada seda mängu kui võimalust, et nõuda [Putinilt]: peata see sissetung. Sellele jätkuvale vägivallale pole absoluutselt mingit õigustust.

See konflikt on õel, õigustamatu ega too kaasa midagi peale valu, hirmu, terrori ja ahastuse. Pole mingit põhjust, miks see peaks veel kestma.

Kui me [Putiniga] minevikus kohtusime (2017. aastal Moskvas MMi alagruppide loosimisel – toim) ja pika käepigistuse saatel naeratusi vahetasime, ei oleks ma kunagi uskunud, et ühel päeval oleme nii erinevad kui oleme täna.

Sõjad eksisteerivad ainult selleks, et eraldada rahvusi, ja pole mingit ideoloogiat, mis õigustaks mürkudega laste unistuste matmist, perekondade hävitamist ja süütute tapmist.

Olen elanud kaheksa kümnendit, mille jooksul olen näinud sõdu, olen näidnud ja kuulnud vihakõnesid, milles selgrootud riigijuhid propageerivad oma riigi julgeoleku nimel julmusi. Peame selle lõpetama ja arenema.