MUINASJUTT ON LÄBI! Shakira viskas petmisega vahele jäänud jalgpallistaari pikema jututa kodust välja

Väidetavalt on nad erinevate katuste all elanud nüüdseks juba mõned nädalad. El Periodico teab lisada, et Shakiraga kaht last kasvatanud Piqué polevat siiski liialt murtud: ta on end sisse seadnud poissmehekorterisse ja elavat lõbusat „peolelu“. Mees olevat koos tiimikaaslase Rigui Puigi ja sõpradega tihe külaline Barcelona ööklubides, kus veedetakse aega varaste hommikutundideni.