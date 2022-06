Mani saare võidusõidurada nõudis 261. inimelu

Võistluse korraldaja sõnul juhtus avarii Ballagareys toimunud treeningu ajal. Väidetavalt on legendaarsetel Mani saare võidusõidutel elu kaotanud juba 261 inimest, mis teevad selle maailma ohtlikumaks ringrajaks.

Esimene Isle of Man’i võidusõit toimus 1904. aastal autodega, kuid alates 1907. aastast on tänavatel vaid mootorrattad. TT-võistlused sõidetakse 60,3 kilomeetri pikkusel ringil, millel on 264 kurvi. Rada teevad keeruliseks ka nähtavust piiravad puud, põõsad, hooned ja kiviseinad.