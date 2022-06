GALERII | Esimest poolaega nautinud Eesti jäi teisel krampi, aga alistas siiski San Marino

Vaid 30 000 elanikuga San Marino on FIFA edetabelis viimane. Alates 1990. aastast ametlikes kohtumistes osalev rahvusmeeskond on ajaloos võitnud vaid ühe mängu – 18 hooaega tagasi seljatasid nad sõpruskohtumisese 1 : 0 Liechtensteini. Lisaks on nad viigistanud kuus matši, millest üks oli 2014. aasta EM-valiksarja madistamine Eestiga. Toonane väravateta viik aitas San Marino viikuks FIFA edetabeli punase laterna rollist välja. 2015. aastal sai Eesti koduväljakul Sergei Zenjovi kahest tabamustest revanši.