GALERII | Esimest poolaega nautinud Eesti jäi teisel San Marinoga hätta. Korgi pealt saanud Kirss: „Kõige tähtsam, et võidu saime kätte.“

„Kõige tähtsam, et taga null ja ees lõime ka ära,“ ütles neljapäeva hommikul enda algrivistusse pääsemisest teada saanud ründaja Robert Kirss ja lisas, et ilmselt pole ükski sinisärk enda esitusega rahul – initsiatiiv anti vastastele ja kaasnes korralik mõõn mängus. „Aga kõige tähtsam, et võidu saime kätte.“