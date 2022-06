OTSEBLOGI | Kas Viaplay saab hakkama? Eesti ja San Marino matši tavatelerist ei näe

Õhtulehe eelvaade tänasele mängule. Koosseisu ennustamisega läks korralikult nihu, aga koer on maetud paremkaitsja-ääre positsioonile – ei julgenud tasakaalust väljas ääri eelistava Häberli puhul sinna Zenjovi ennustada. Samas on see selles mõttes loogiline samm, et ega maailma edetabeli viimase vastu olegi mõtet liiga kaitsvalt peale minna,