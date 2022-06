OTSEBLOGI | Ootamatult algkoosseisu pääsenud Kirss viis Eesti juhtima!

Samal ajal selgitab abitreener Norbert Hurt ründavat koosseisu: „Kui mõelda äärte peale, siis me eeldame et üleval meil on kindlasti vaja ründajaid. Zenjov ja Vlasi on ka väga head kaitsetöö tegijad ehk me ei kaota seal, aga võidame rünnakul. Aga Robi, Robert Kirss on meil ees – ta on heas rütmis.“