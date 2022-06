Portugali peatreener Ronaldo pingile jätmisest: see oli taktikaline otsus

Rahvustiimi eest 187 mängu pidanud ja maailmarekordilised 115 väravat löönud Ronaldo liitus mänguga alles 62. minutil. „Ronaldo? Tihti küsitakse, miks kuulub ta algkoosseisu. See on miljoni dollari küsimus. Arvasin, et selleks mänguks sobisid kõige paremini need mängijad, keda kasutasin,“ vahendas Portugali peatreeneri Santose sõnu Reuters.

„See oli tehniline ja taktikaline valik selleks mänguks. Meile tundus see kõige parem variant, arvestades stiili, millega tahtsime mängida. See pole kuidagi seotud sellega, kui väärtuslik on Cristiano, selles pole isegi küsimus. On hetki, mil tuleb mõelda teistmoodi. Uskusime, et ta sekkub teisel poolajal ja otsustab mängu,“ jätkas ta.