Mainekas spordiportaal: Hein kuulub järgmisel hooajal Arsenali esindusmeeskonda

Eelmine hooaeg oli Londoni Arsenalile üle 27 aasta esimene, kus ei mängitud üheski Euroopa sarjas. Seega oli neil oluliselt vähem mänge ning sestap tulid nad toime üsnagi pisikese koosseisuga – esindusmeeskonda kuulus vaid 18 väljakumängijat. Sellele vaatamata läks Mikel Arteta juhendataval tiimil viimaseid aastaid arvestades küllaltki hästi: nad jõudsid liigakarika poolfinaali ning saavutasid Inglise meistriliigas viienda koha, mis tagas neile pääsme sügisesele Euroopa liiga alagrupiturniirile. Nüüd on klubil mõistagi vaja pikemat pinki ning portaalis The Athletic kirjutatakse, et häid võimalusi esindustiimi pääsemiseks evib ka Karl Jakob Hein.