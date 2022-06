Sardiinia ralli liider Tänak: peame samas vaimus jätkama

Eriti keeruline oli ralli teine kiiruskatse, mis sõideti reede hommikul. Tolm mõjutas suuresti pilootide nähtavust, Tänak näitas seal kolmandat aega. „See oli väga ekstreemne. Sardiinia katsed on niigi väga erilised: puude vahel ja kiired. Nähtavus on pea olematu ja tuleb hoida pöialt, et millegi kõva vastu ei sõida. Elasin selle üle: võtsin kohati päris kergelt ja suutsime lõpuni jõuda,“ lausus Hyundai piloot WRC All Live'i otseülekandes.

Tänak jäi rohkem rahule Terranova ja Monti di Ala e Budduso teiste läbimistega. „Auto tundus mõnevõrra parem kui esimese läbimise ajal. Suutsime vajalikke parandusi teha. Oleme kuumuse ja mõnede muude probleemidega pisut hädas, aga üldjoontes oli päris okei,“ sõnas Tänak, täpsustades, et pidas muu all silmas tehnilisi aspekte.

„Kui aus olla, siis teise läbimise ajal polnud tingimused kõige kehvemad. Pikk katse oli täitsa sujuv ega polnud midagi erilist. Ma polnud rehvidega kõige säästlikum, kulutasin nad üsna varakult ära. See polnud tore, aga mul on hea meel, et elasime selle hüppe üle,“ lisas ta.