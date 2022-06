Joonas Tamm: „Eesti ja Ukraina liiga tasemevahe on meeletu. Neid ei anna võrreldagi.“

Eesti koondise tugitala Joonas Tamm lahkus Venemaa vägede sissetungi tõttu Ukraina kõrgliigaklubist Vorskla Poltava ning liitus märtsis laenulepingu alusel Floraga. Toona sõnas Eesti klubi, et laen kehtib esialgu kuni 30. juunini, mis vihjas võimalikule pikendamise võimalusele. „Mul on aasta lepingut Ukraina klubiga alles ja juba on kindel, et nad mängivad juuli lõpus konverentsiliiga eelringis. Praeguse seisuga pean neis osalema ja edasi ei tea, kas sealne liiga jätkub või mitte. Eestisse ma ei jää,“ ütleb Tamm peale San Marino matši.