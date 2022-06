FINAALI ASEMEL RATASTOOL: Nadali ja Zverevi eepiline poolfinaal päädis sakslase rõlge vigastusega

Gauff tahab olla enamat kui lihtsalt sportlane

„Minu sõnum oli nii Ameerikas elavatele inimestele kui kõigile üle maailma. Loodetavasti jõuab see sõnum ametnikeni, kes loodetavasti ühel hetkel muudavad midagi,“ lausus ameeriklanna, kel on südamel hiljuti kodumaal toimunud mitmed massitulistamised. „Ma tunnen, et sellistest asjadest rääkimine on oluline. Sageli pannakse meid atleetidena paika, et sport ja poliitika peavad olema lahus. Aga ma olen kõigepealt inimene ja siis tennisist. Minu silmis annab sport platvormi, kus saab oma sõnumit jagada.“