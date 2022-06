PULL IDEE: Eesti ja Argentina vutimängu võitja viib koju Jalgpallihaigla karika

„Sellega avaneb mõlemal meeskonnal võimalus täiendada oma auhinnakappi. Rahvusmeeskondade tasemel seda väga tihti ei juhtu. Isegi 7 kordsel Ballon d’Or võitjal Lionel Messil on koondisega võidetud ainult kaks karikat – Copa America ja Finalissima. Loodame, et Jalgpallihaigla karikas annab mõlemale meeskonnale lisamotivatsiooni väljakul pingutada.

Copa Americat on mängitud välja alates aastast 1916 ja Argentina on võitnud karika 15 korral, viimati 2021. aastal.Balti turniiri on mängitud alates aastast 1928 ja Eesti on võitnud karika 4 korral, viimati 2020. aastal.“