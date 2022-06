Kas 3 × 3 korvpallikoondised kindlustavad pääsme EMile?

Eesti meestekoondises annavad tooni möödunud hooajal Viimsi/Sportlandi satsiga Eesti-Läti liigas hõbedale tulnud Karl Johan Lips, Rait Riivo Laane ja Jorgen Rikberg, kelle kõrval on TalTech/Optibeti Oliver Metsalu. Naiste koondises on Kadri-Ann Lass, Annika Köster, Marie Anette Sepp ja Johanna Eliise Teder. Võistkondadega on Rumeenias kaasas 3 × 3 peatreener Siim Raudla 3 × 3 koondiste manager Raiko Matsalu ja füsio Risto Jamnes, vahendab basket3x3.ee.