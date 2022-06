ÕPILANE JA ÕPETAJA: Nadali akadeemiast tuule tiibadesse saanud norralane kohtub French Openi finaalis Nadaliga. „Ta on alati olnud mu iidol!“

Mõned aastad tagasi meenutas Norra tennisetalent Casper Ruud Hispaania ässa Rafael Nadali akadeemias käimist. „Kui ma harjutan koos Rafaga, siis ta suudab minust päris palju välja pigistada ja tavaliselt olen paari tunniga läbi. Need on rasked, aga vajalikud trennid. Kui Rafa mängib matšides 100protsendilise intensiivsusega, siis treeningul on ta intensiivsus 120 protsenti,“ tõdes toona esisaja keskele kuulunud Ruud.

Norralase väitel oli Rafa talle oluline eeskuju. „Trennides võtab ta väga riskantseid lööke, et ta vajadusel saaks päris mängudes tempo alla kruttida. Üritan sellest šnitti võtta. Trennis olen intensiivsem, löön kiiremaid palle, võtan riske ja teen asju, mida ma matšides ei julge teha,“ jätkas ta.