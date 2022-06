Isa surma järel jooma hakanud Tevez lõpetas karjääri – seitse põhjust, miks ta on selle sajandi üks ägedamaid ründajaid

Teveze sõnul harjus ta ka hilja ärkama. „Ma ei kujuta ette, et hakkan uuesti trenni tegema ja jooksma. Varem olin alati kell kuus esimesena trennis kohal ja lahkusin viimasena. Aga selleks pole mul enam jõudu,“ võttis ta seisu kokku. Kes veel lõpetaks karjääri selliste siiraste sõnadega? Neid mehi on praegusel PR-ajastul olematult.

3. Tevez võitles alati. Carlosest on paljud mängijad palliga osavamad. Paljud näevad platsi paremini. Paljud annavad rohkem sööte. Kuid on väga vähe ründajaid, kes jätsid alati endast 100% väljakule.

Peale kaht Juventusega võidetud tiitlit teatas vaid 31aastane Tevez, et soovib minna oma esimese profiklubi Boca Juniorsi juurde. Hoolimata sellest, et seal kaotas ründetuus väga oluliselt rahas. Aga nii Juventuse juhtkond kui fännid said temast aru ning lõpuks läksid osapooled sõbralikult lahku. Kuidas sa saad sellise mehe peale olla kuri? Hiljem põikas Carlitos korra veel Hiina ülisuurt palka teenima, aga sai kiirelt aru, et mammona ei tee teda õnnelikuks ja naasis Argentinasse.