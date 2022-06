Kersti Kaljulaid täitis unistuse ning võitis enda vanuseklassis rattamaratoni

Grand Prix' sõidul said kohe alguses eest ära sarja mitmekordne võitja Gert Jõeäär, valitsev maratonisõidu Eesti meister Josten Vaidem ning Prantsusmaa profiklubis Equipe Cycliste Continental Groupama-FDJ pedaaliv Rait Ärm.

„Mul on suunurgad kõrvade taga – väga äge rada. Ma pole vist äkki juba neli aastat sellist pasteedirallit saanud sõita ja mulle sobis see täna ülihästi. Veidi olin üllatunud, et terve distantsi kolmekesi läbi uhasime. Ja finiš jääb kauaks meelde - 500 meetri enne Josten ründas, kusagil 150 meetrit enne lõpujoont sain talle siiski saba peale ja lõpp läks ikka väga kõvaks vajutamiseks. Aga kätte sain selle võidu - Põhja-Eesti Põrgu valitseja“, vahendas võitja naerusuised muljed Estonian Cup oma pressiteates.