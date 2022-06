Tänak: kui aus olla, siis pole meil tükk aega sellist minekut olnud

Sardiinia etappi suure eduga juhtiv Ott Tänak võitis laupäeval kaheksast kiiruskatsest kuus ning hoiab kindlalt liidrikohta. Ent Hyundai piloot teab, et ralli pole veel läbi ning ei maksa hõisata enne, kui sõidetud on viimased neli katset. Ta tõi välja, et on varemgi olnud esimesel kohal, kuid pidanud siis katkestama.