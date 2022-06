Argentina portaal on veendunud: Messi alustab ka Eesti vastu

Eesti jalgpallikoondis peab täna õhtul Hispaanias Pamplonas maavõistlusmängu kahekordse maailmameistri Argentinaga. Mängu eel on üheks suurimaks jutupunktiks, kas vastaste mega-giga-superstaar Lionel Messi ka ikka väljakule tuleb – ning Argentina spordiportaal ole.com.ar on enam kui kindel, et tuleb küll.