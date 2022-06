Sadio Mané veeretas oma Liverpoolist lahkumise vastutuse Senegali inimeste õlule

Mané on tuntud tõsise mehena, kelle nägu läheb naerule viivuks vaid siis, kui ta on maha saanud järjekordse väravaga, kuid enne Beniniga peetud Aafrika meistrivõistluste valikmängu oli ründaja pressikonverentsil üsna vallatus tujus.

„Nagu kõik noored senegallased jälgin ka mina sotsiaalmeediat. Mõnikord vaatan ma ka erinevaid kommentaare ja sealt on näha, et kuni 70 protsenti Senegali inimestest soovib, et ma Liverpoolist lahkuksin. Ja ma teen seda, mida senegallased tahavad! Ärge muretsege, see pole kaugel. Ärge kiirustage, te näete seda varsti, siin pole probleemi,“ rääkis Mané.

Mängus Beniniga oli 30aastane pallivõlur suurepärases hoos, kui realiseeris kaks penaltit ja lõi ühe värava ka mängust, aidates Senegali 3 : 1 võidule. Ühtlasi tõusis ta 32 tabamusega Senegali koondise kõigi aegade edukaimaks väravakütiks. Kohtumise järel pidi ta siiski oma pressikonverentsi bravuurikust mahendama.

„Ma tegin pressikonverentsil lihtsalt pisut huumorit ja see läks kõikjale,“ kurtis mees Cissokho Saheli ajakirjanikule. „Ma arvan, et peame siin peatuma. Liverpool on klubi, mida ma austan. Fännid võtsid mu esimesest päevast omaks. Mis puudutab tulevikku, siis eks paistab, mis saab.“

Mané liitus Liverpooliga kuus aastat tagasi ning 269 mängus on ta punasärkide eest löönud 120 värvavat. Kuid et Bayernist on lahkumas Robert Lewandowski, soovib Saksamaa gigant endale sama kaliibriga meest asemele ja nii ongi nad oma pilgud pööranud Mané poole.

Mõistagi ei meeldinud Mané pressikonverentsil tehtud väidetav nali Liverpooliga seotud inimestele ning näiteks klubi endine kaitsemängija Jose Enrique väljendas oma pahameelt Instagramis.