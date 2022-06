Kurikuulus Mani saare ringrada nõudis nelja päeva jooksul teise ohvri

„Avaldame kõige sügavamat kaastunnet Olivieri perekonnale, sõpradele ja lähedastele. Meie mõtted ja parimad soovid on sel raskel ajal Cesariga,“ seisab Isle of Mani võidukihutamise korraldajate avalduses.

Isle of Man TT võistlustega tehti algust 1907. aastal ning see on nõudnud juba 262 inimelu. TT-võistlused sõidetakse 60,3 kilomeetri pikkusel ringil, millel on 264 kurvi. Rada teevad keeruliseks ka nähtavust piiravad puud, põõsad, hooned ja kiviseinad.