HÕISSA! Janek Õiglane ja tema ameeriklannast kallim sõudsid abieluranda

Janek Õiglane rääkis tunamullu Õhtulehele Georgia ülikoolis tudeerinud Kendrast ülivõrdes. „Vigastuse ajal oli ta mulle suureks toeks. Praegu ta töötab, aga uuest aastast läheb veel õppima, et saada juuras magistrikraad. Ta on väga tark ja teab, mida soovib elus saavutada. See on üks põhilisi omadusi, miks ta mulle väga meeldib. Mina tahan spordis kaugele jõuda, temal on oma valdkonnas sama eesmärk. Toetame teineteist nendes tegevustes.“