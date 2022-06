Liivaväljakute kuningas Nadal võitis 14. korda Prantsusmaa lahtised!

36aastasest Nadalist sai kõigi aegade vanim Prantsusmaa lahtiste tšempion. Kokku on ta seal triumfeerinud 14 korral, mis on mõistagi samuti rekord. Seitmsekordse suure slämmi turniiri võitja John McEnroe arvates ei löö seda Nadali saavutust enam keegi üle.

Kokku on Nadal võitnud 22 suure slämmi turniiri – lisaks on ta triumfeerinud kahel korral nii Austraalia lahtised kui ka Wimbledoni ning neljal korral USA lahtised. See on samuti rekord, lähimatel jälitajatel ja hispaanlase konkurentidel Novak Djokovicil ja Roger Federeril on neid 20.