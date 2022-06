Mägi tuli teemantliiga etapil teiseks, Warholm sai vigastada

Rabatis hooaja avastardi teinud maailmarekordi 45,94 omanik Karsten Warholm katkestas jooksu pärast esimese tõkke ületamist. 26aastane norralane sai vigastada ning oli seetõttu loomulikult pettunud. „Kardan, et see on reie tagumise lihase rebend. Keskendun selle ravimisele ja tahan tulla tagasi tugevamana. Mul on pealtvaatajatest kahju,“ tõdes olümpiavõitja.