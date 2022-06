LÕPUKS OMETI: Tänak kihutas nagu maailmameister ja teistel polnud variantigi

Sardiinias startimise eel teatas Tänak, et kaks nädalat tagasi toimunud Portugali ralliga võrreldes on asjad ehk läinud natuke paremaks, aga väga julgustavaid sõnumeid tal fännidele ei olnud. Kurja kuulutasid ka rallieelsed testikatsed – kui teised said neljapäeval testikatset sõita kolm-neli korda, siis saarlast tabasid esimese läbimise järel probleemid. Ta seisis ülesõidul pikalt ühe koha peal ja siirdus sealt viimaks hooldusalasse. Väidetavalt oli Tänaku Hyundaist välja lahvatanud lausa leegid: lõpuks sai ta ühe korra veel katse läbi sõita, aga näitas Rally1 pilootidest kõige kehvemat aega.