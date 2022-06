Eestlased kihutasid Itaalias põrgukuumuses ja trotsisid lisakilosid

„Nädalavahetus näitas kogu tiimile, et ükskõik, mis me teeme, siis ilma vastu ei saa. Nii sooja ilmaga on meil kahjuks raskusi. Auto ei jahuta ennast maha ja seetõttu kaotame natuke jõudu. Lisaks oli auto balanss kuni viimase päevani paigast ära. Pühapäeval saime selle pärast pikka tööd paremaks. Sirgetel olime küll teistest aeglasemad, aga kurvides kiiremad,“ rääkis Vahtel.