Hyundai boss Moncet: Keenias seisame silmitsi sama probleemiga, mis oli Portugalis ja Sardiinias

Nii Portugali kui Sardiinia rallil nurisesid piloodid talumatult palavate masinate üle. Lisaks kuumale ilmale põhjustas pahandust kaardilugejate istme läheduses olevad summutid. „Kui mõni meist kaotab liiga palavas autos teadvuse ning tema minestamise tagajärjel saab 20 pealtvaatajat saab surma, mis siis saab?“ küsis kogenud Dani Sordo.

Meeskonnad on välja töötanud erinevaid lahendusi ja teinud FIA-le ettepanekuid, aga seni pole neist ükski käiku läinud. Nii Sordo kui Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala leiavad, et Rally1 autodes peaks olema kliimaseade.

Hyundai bossi Moncet’ meelest peaks tegelema ka lähteprobleemiga. „Peale Portugali etappi võitsid tiimid kohe ühendust FIA-ga ja juba eelmise nädala esmaspäeval olid esimesed koosolekud. Asjad on kulgenud kiiresti ja FIA peab masinate nõudeid uuendama. See on positiivne,“ lausus prantslane portaalile DirtFish.

Mõned hädalahendused olid kasutusel juba Sardiinias. „Nägime erinevaid ideid. Olid kuldseks värvitud katused, mis vähendavad päikesevalguse efekti. Olid toonitud klaasid. Autodesse tehti augud, et tekiks õhuvool. Lisaks proovisime summutit isoleerida nii palju kui võimalik,“ tõi ta näiteid.

„Kuid põhiprobleem on tingitud Rally1 konfiguratsioonist, kus summuti toru on väga lähedal kokpitile. Kindlasti suutsime me olukorda parandada. Aga kas sellest piisab? Ausalt öeldes ma pole selles kindel. Selle mure kallal peame edasi töötama,” jätkas Moncet.

Kui osad näevad võimaliku lahendusena konditsioneeride lubamist, siis Hyundai pealiku väitel kaasneb sellega omakorda mitu küsimust. Ja nende lahendamine vajab omakorda aega.

„Uue põlvkonna masinad on väga keerulised ja me ei tea, kuhu saaks konditsioneeri panna. Lisaks on probleemid ohutusega, et need poleks õnnetuste puhul kokpitis ohtlikud. Jah, konditsioneer on üks võimalus, aga enne selle tehnoloogia kasutusele võtta peaksime ületama väga erinevad takistused,“ möönis Moncet.