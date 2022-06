Grenada äss näitas taas 90meetrist odakaart

Mai keskel hooaja esimesel teemantliiga etapil Dohas 93.07 meetri pikkuse odakaarega kõigi aegade tabelis viiendaks tõusnud Anderson Peters tõestas taas, et on praegu maailma parim odaviskaja. Sakslane Julian Weber viskas Hollandis isikliku rekordi 89.54 ning Trinidad ja Tobago täht Keshorn Walcott sai kirja 89.07, aga Peters vajutas kohe avavoorus 90.75. Mis jäi ka valitseva maailmameistri õhtu parimaks soorituseks.

Hollandis nähti ka selle hooaja parimaid sooritusi. Ameeriklannast kuulitõukaja Ealey Chase sai kirja isiklikku rekordit tähistava 19.98, millega 27aastane lihamägi tõusis maailma edetabeli liidriks. Armand Duplantis ületas teivashüppes 6.01 – seegi on välitingimustes tänavune tippmark, siseruumides ületas ta aasta alguses maailmarekordit tähistava 6.20.

„Hengelo on mu teine kodu ja suurepärane koht hüppamiseks. Rada on kiire ja tuul on alati hea, kahjuks polnud emake loodus täna heas tujus,“ vihjas järgnevaid konkurente enam kui 30 sentimeetriga edestanud Duplantis Blankers-Koeni staadioni vihmastele ja niisketele oludele, mis vajutas pitseri paljude alade tulemustele.