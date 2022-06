Mis saab Liverpoolist? Mane on minemas, Salah saatis klubi pikalt

Viimastel aastatel kodukamaral alati kõige kõrgemate ootustega väljakule jooksnud Liverpooli jaoks on praegusest pettumusest aga vast suuremgi probleem, et käest kipuvad libisema ka nende kaks ründetähte: Sadio Mane on ilmselt lahkumas, uut lepingut pole sõlminud ka Mohamed Salah.