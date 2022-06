KURB: Marko ei näe Vipsil 2023 F1-sarjas kohta

Doktor Helmut Marko vastutab Red Bulli vormelitiimides järelkasvu eest. See tähendab, et kui tema ütleb, et 2023 ühtki noorsõitjat F1-masinasse ei ülendata, siis kahjuks nii on, hoidku eestlased Jüri Vipsile nii palju pöialt kui tahes.