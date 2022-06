GOLFIMAAILM PÕLEB: ahistavad traditsioonid põrkuvad räpase rahaga

Lihtne on vaadata profigolfis toimuvat järjekordse näitena mainepesust spordis: Saudi-Araabia lehvitab naftamüügist tulnud rahapatakatega ning ostab endale maailma parimad mängijad. Väga suures osas see nii ka on. Kuid patust pole puhas ka pikka aega võistluste korraldamisel esimest viiulit mänginud alaliit PGA Tour.