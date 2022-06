MESSI MAAGIA LUMMUSES! Koondise endine peatreener Tarmo Rüütli: mina pidin õnneks tegelema maiste probleemidega – aga see oli ebamaine probleem

„Väga keeruline on sõnadesse panna kõike seda, mida ta teeb. Me peame lihtsalt tänulikud olema. Ta pole üksnes Argentina pärand, ta on kogu maailma, kogu maailma jalgpalli pärand. Sel päeval, kui ta enam ei mängi, jääme teda igatsema.“ Nende sõnadega võttis Argentina jalgpallikoondise peatreener Lionel Scaloni kokku Lionel Messi viie värava sõu Eesti vastu. Ent kuidas ikkagi on võimalik, et üks mängija kõrgub nii vägevalt teiste, lihtsurelikest palliveeretajate peade kohal?