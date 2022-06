37aastane Hamilton: miks peaksin karjääri lõpetama?

Senise seitsme etapi jooksul on võidurõõmu maitsnud vaid Red Bulli ja Ferrari piloodid, Mercedese rõõmuks on jäänud Hamiltoni üks ja George Russelli kaks kolmandat kohta. Punktitabelis kaotab Russell liider Max Verstappenile 41 ja Hamilton suisa 75 punktiga. Võistkondlikult on Mercedes Red Bullist juba 101 silma kaugusel.

Itaalia väljaanne Corriere della Sera küsis Hamiltonilt hiljuti, kas mees näeb end ka 40aastaselt võidu kihutamas. „Raske küsimus,“ vastas ta. „Võtame selle hooaja – ma ei võida ilmselt tiitlit, aga tunnen sõitmisest sama naudingut nagu karjääri alguses. Miks peaksin lõpetama?“

Ta lisas: „Võib-olla ühel päeval ma ei ole enam võimeline survet taluma ja väsin, aga see päev pole veel käes.“

Hamilton, kelle leping kehtib järgmise hooaja lõpuni, usub, et suudab veel vähemalt korra maailmameistriks tulla. „Olen nende [Mercedese] kuttidega 10 aastat koos olnud. Tean, kuidas nad töötavad ja nende töökultuuri – kellegi üle kohut ei mõisteta, võidame ja kaotame koos. Nad on kõrgelt motiveeritud. Meeskond töötab kogu hingest, et meid tagasi tippu viia,“ märkis ta.

Küsimus, kas suurema tõenäosusega tuleb tänavu meistriks Verstappen või Charles Leclerc, ei meeldinud eriti Hamiltonile. „Nii et peate iseenesestmõistetavaks, et meie Mercedeses oleme hukule määratud? Ärge alahinnake meid!“ manitses ta.

„Ferrari on tugevam kvalifikatsioonis ja Red Bull võidusõidus. Aga olukord muutub iga kord. Ferrari on tõestanud, et oskab ehitada suurepärast masinat ja Charles on väga tugev.“