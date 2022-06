Maailma parim 400 meetri tõkkejooksja võib MMilt eemale jääda

Nüüd on uuringud tehtud ja Norra olümpiakomitee treeningkeskuse arst Thomas Torgalsen kommenteeris kohalikule rahvusringhäälingule (NRK) maailmarekordimehe olukorda nii: „Praegu liigume MMil osalemise suunas. Võimalik, et peame riskima vigastuse tõsisemaks muutmisega, sest MM on hooaja suur eesmärk.“

Warholm ütles pressiteate vahendusel järgmist: „Nüüd tuleb tegutseda ratsionaalselt ja teha õigeid otsuseid, et olla tiitlivõistlusteks maksimaalselt hästi valmis. Saan vaid loota, et marginaalid on minu kasuks. Aeg annab arutust, mis on järgnevatel päevadel, nädalatel ja kuudel võimalik.“