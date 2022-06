Vene suusatreener kritiseerib: Bolšunov võiks aidata kogu koondise uuele tasemele, aga...

Ta tõi näiteks Norra koondise ja Johannes Hösflot Kläbo. „Vaatasin suu ammuli, kuidas Kläbo vedas tervet sprindikoondist enne MK-võistlust. Kaheksa mees kiirendasid ühtse pundina, mida vedas Johannes. Teised arenevad tänu talle. Vaadake, kuid head nad on. Mitu norralast on tavaliselt poolfinaalis ja finaalis? Meie suusatajad ei tee minu hinnangul piisavalt koostööd,“ ütles Lopuhhov, kes juhendas mõne aasta eest Venemaa meeste laskesuusakoondist.

Ta lisas: „Olen veendunud, et me ei kasuta Bolšunovi potentsiaali samaväärselt ära. Ta võiks treeningutel terve koondise uuele tasemele upitada, aga Aleksandr rassib üksi. Rootslased liiguvad samuti koos ja vaadake nende tulemusi sprindis. Aga laskesuusatamine? Seal on võistkond ja sünergia. On elementaarne tõde, et raskeid koormusi on üksi palju raskem taluda.“