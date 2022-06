SEITSE KÜSIMUST | Kas Eesti jalgpallikoondis jätkab mudaliigas võidukalt?

Mida peab Eesti kartma? Malta ääred ja standardid. Viimastes kohtumistes 3-4-3 formatsiooniga murule astunud Malta on võtnud viimase aasta jooksul kaks võitu (ma ei arvesta sisse märtsikuistes sõprusmängudes 1 : 0 Aserbaidžaani ja 2 : 0 Kuveidi alistamist, sest need on… noh… sõprusmängud). Möödunud nädalal seljatasid nad rahvuste liigas 2 : 0 San Marino ning möödunud sügisel MM-valiksarjas 3 : 0 Küprose. Need matšid näitasid hästi ära Malta mänguplaani. Pall liigutati kiirelt äärtele, kus üritati lüüa ülekaalu, ja sealt pandi pikk pall värava ette tõtanud mängijatele.