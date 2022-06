M-Spordiga MM-sarja debüüti teha lootev Soome ralliäss: vajadusel lähen võtan pangast laenu

28aastane soomlane täidab tänavu aga suur unistuse, sest kodusel MM-rallil pääseb ta Ford Puma Rally1 auto rooli. Huttuneni väitel on asi M-Spordiga kokku lepitud, kuid rahaliselt pole asjad lõpuni selged. „Ma arvan, et saame selle auto Soome MM-ralliks. Praegu kogume veel raha ja selles on asi,“ tunnistas Huttunen. „Kui me raha ei saa, siis peame tõenäoliselt minema panka.“

Nüüd loodab põhjanaaber tulevikus napsata käest mõne M-Spordi piloodi töökoha. Näiteks on Adrien Fourmaux katkestanud tänavu viiest rallist neli ning vaid tal on MM-üldarvestuses koos kaks silma Portugali etapi üheksanda koha eest. Seda on üks enam kui vaid Rootsi rallil osalenud Egon Kauril.

Paberil on Huttunenil koduradadel vägev võimalus end tõestada, ent on paar aga. „Kui stardime, siis on eesmärke raske paika panna. See saab olema raske, sest see on vaid üks etapp ja saame testida enne ühe päeva. Vaevalt keegi ootab minult esikolmikusse jõudmist,“ tõdes ta. „Jyväskylä teed pole lihtsad tipptasemel alustamiseks. Kuigi tegemist on sisuliselt koduralliga, pole see Rally1 autoga sõitmiseks just kõige lihtsam koht.“