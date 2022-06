Bostoni tagamehed viskasid meeskonna NBA finaali juhtima, aga salajaseks sangariks kerkis hoopis keskmängija

„Rob muudab mängu. Oleme õnnega koos, et meil on meeskonnas selline kutt. Tema mäng on suurem kui ta numbrid,“ tunnustas legendaarne korvialune mees Al Horford. Smart lisas: „Ta on seda teinud terve hooaja. Tema pärast ongi meie kaitse nii võimas. Ta muutub mäng-mängult aina paremaks.“