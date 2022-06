Ajaloo esimene välistreener lahkub Eesti klubist

„Oleme väga tänulikud, et Bo aitas lisaks meeste esindusmeeskonna juhtimisele meie noortetreenereid ning noormängijaid edasi arendada. Maailma ühest parimast käsipalliriigist Taanist tulnuna sai ta värske pilguga meie noortesüsteemi edasiarendamisks anda head nõu tulevikuks. Müts maha Bo ees, et ta võitles meeste võistkonnaga vaatamata väga raskele hooajale lõpuni välja, kuigi tulemuse osas olid ootused suuremad. Suur enamus mängijatest tegid arengus sammu edasi“, lausus HC Tallinna klubi eestvedaja Risto Lepp.

„Tänan klubi ning eriti mängijaid pühendumuse eest. Uus treener, uued ideed ja uus treenerite tiim. Kõik andsid oma parima sel teekonnal. Hooaeg käis võistkonnana üles ja alla. Näitasime, et võime mängida väga hästi ja ilusat käsipalli, kuid samas kukkusime ka kohati sügavasse auku. Viie uue mängija ning uue peatreeneriga võis seda eeldada. Tagasiulatuvalt vaatan hooajale tagasi kui heale aastale ning siiralt loodan, et mängijad õppisid ja arenesid palju. Usun, et mängijad on peale seda hooaega tugevamad nii vaimselt kui mänguliselt“, lausus taanlane Østergaard.