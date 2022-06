Gareth Bale'i võimalused enne MMi: valida punk, romantika või koht, kus saab kõige paremini golfi mängida?

Bale'iga seoses on räägitud mitmetest võimalustest. Nende seas on igavaid, romantilisi, aga ka väga punke lahendusi. Bale’i on mõistagi seostatud Tottenham Hotspuriga ehk paigaga, kust ta omal ajal Reali läks, Cardiffiga ehk oma sünnilinna klubiga ja näiteks ka MLSiga. Viimasena tuli aga üllatusnimena lauale Getafe, mis tegelikult nii väga ebaloogilisena ei kõlakski.