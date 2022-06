VÕIM PIHUS: Vene oligarh ei kavatse Eesti ja liitlaste nõudmistele alluda

Rahvusvahelise laskespordiliidu (ISSF) president on Vene oligarh Vladimir Lisin. Kuigi paljude riikide alaliidud, nende hulgas ka Eesti, on juba aprillist nõudnud tema tagandamist, pole olnud sellest kasu. Nimelt pooldavad multimiljardäri väikeriigid, kes saavad tema erifondist rahalist toetust. Aasta lõpus toimuvad uued presidendivalimised ning kardetakse, et Lisin osutub taas valituks.